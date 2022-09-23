Россиян предупредили об опасных последствиях запущенного сколиоза Невролог Воронин: запущенный сколиоз грозит гастритами, мочекаменной болезнью и холециститом

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Малоподвижные люди, проводящие большую часть времени «сидя за компьютером», часто жалуются на боль в спине — данный симптом наиболее опасен при сколиозе, особенно запущенном, рассказал NEWS.ru невролог Денис Воронин. Медик подчеркнул, что игнорирование нарушений опорно-двигательного аппарат приводит к нарушению работы внутренних органов — гастриту, простатиту мочекаменной болезни и холециститу.

По его словам, работа, связанная с многочасовым «сидением или стоянием», а также неправильное формирование позвоночника провоцируют чрезмерное напряжение мышц.

Если игнорировать подобные проблемы, рано или поздно возникнут серьезные заболевания — простатиты, гастриты, мочекаменная болезнь, холецистит и другие. Вероятность — свыше 80%, — пояснил невролог.

Воронин добавил, что «нарушение осанки» не так просто вылечить, однако нужно «хотя бы двигаться», выполнять специальные упражнения, чтобы поддерживать своё здоровье. Невролог добавил, что часто последствия сколиоза замечают только тогда, когда уже возникают симптомы хронических заболеваний, при этом многие даже не связывают свои проблемы с деформацией позвоночника.

Невролог Юрий Андрусов ранее заявил, что наиболее частой причиной онемения пальцев рук являются туннельные синдромы, когда один из нервов начинает пережиматься в самых уязвимых местах. По словам эксперта, онемение может быть постоянным или приходящим. Причиной этому служит поражение нервов.