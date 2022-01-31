Россиян предупредили о массовом переселении хищных животных

Ведущий научный сотрудник Института проблем экологии имени А.Н.Северцова Илья Мордвинцев рассказал, что из-за изменения климата всё больше белых медведей остаются на суше, так как потепление провоцирует таяние льдов. В результате, животные всё чаще выходят к людям, пишет «Российская газета».

В результате, не имея возможности охотиться на льдинах, медведи выходят на сушу и ищут пищу там, однако не везде это возможно. В частности, наиболее сложная ситуация с пропитанием таких животных наблюдается на Новой Земле, на Земле Франца-Иосифа.

Там им приходится искать себе пищу на скалах, где гнездуются птицы. Вот там, увы, мы находим животных и павших и в крайней степени истощения, — пояснил учёный.

Белым медведям пока не грозит вымирание, однако ситуация ухудшается с каждым днём. Стремительное потепление в Арктике сильно усложняет жизнь этим животным, из-за чего слабые особи погибают, лишаясь шанса выжить. Кроме того, оголодавшие звери могут доставить много проблем людям по мере адаптации к жизни на суше.

Ранее охотовед Валерий Кузенков рассказал, что бурые медведи иногда раскапывают могилы и поедают трупы, сейчас они представляют даже большую угрозу, чем волки. Он посоветовал россиянам постоянно шуметь, находясь в лесу: в таком случае зверь почувствует приближение другого существа и уйдёт.