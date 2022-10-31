Россия выплатила беженцам из ДНР и с Украины более 10,5 млрд рублей

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

С февраля на территорию России с Украины и из Донбасса прибыло 4,6 миллиона беженцев, о чем журналистам ТАСС сообщили представители силовых структур. Единовременная материальная помощь оказывается в размере 10 тысяч рублей на человека. В общей сложности, как рассказали источники, уже выплачено более 10,5 миллиарда рублей.

По последним данным, в РФ прибыли 4,6 миллиона человек, включая 704 тысячи детей, — сказали в силовых структурах.

Сейчас в пунктах назначения находятся 40,5 тысячи человек. Среди них более 12 тысяч детей. Собеседник журналистов рассказал, что остальные беженцы либо разместились в частном порядке, либо остановились у родственников.

Ранее члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ обратились к вице-премьеру правительства РФ Марату Хуснуллину с предложением обеспечить жильем беженцев не только из Херсонской области, но и из Запорожской, а также ДНР и ЛНР. По мнению депутатов, жилье может быть предоставлено на условиях социального найма. Приобретать его предполагается на первичном рынке у девелоперов, а также на вторичном рынке.

Как отмечает один из авторов инициативы, член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, выкупать жилье планируется по средней нормативной цене по стране.