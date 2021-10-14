Россия возобновит авиасообщение с девятью странами

С 9 ноября Россия возобновляет авиационное сообщение с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией и Таиландом. Это решение принято на взаимной основе. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Соответствующее решение приняла заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

Принято решение о возобновлении на взаимной основе с 9 ноября 2021 года авиасообщения со следующими государствами: Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Швеция и Таиланд, — говорится в сообщении оперштаба.

Самолёты из Москвы на Багамы (в Нассау) будут летать два раза в неделю, из Москвы в Иран (в Тегеран) — три раза, а из Сочи в Тегеран — один раз в неделю. В Амстердам будут открыты рейсы из Москвы по семь в неделю, а также по два в неделю из Санкт-Петербурга, Жуковского, Екатеринбурга, Калининграда и Сочи. Кроме того, два раза в неделю будут летать самолёты из Москвы в Эйндховен.

В Осло и Берген (Норвегия) откроются по два рейса в неделю из Санкт-Петербурга, в Маскат (Оман) — по два в неделю из Москвы. Также будут летать самолёты в Словению из Москвы (в Любляну, три раза в неделю), в Тунис из Москвы (в Монастир, семь раз в неделю) и Петербурга (два раза в неделю). Из Петербурга также по два раза в неделю начнут летать самолёты в Стокгольм и Гётерборг.

В Таиланд откроются два рейса в неделю в Бангкок и Пхукет из Москвы. Однако, согласно требованиям странны, попасть на самолёт смогут только граждане России, привитые против коронавируса.

Ранее Гонконг признал российские ковид-сертификаты. Теперь привитые российскими вакцинами граждане смогут въезжать в этот китайский регион напрямую. Требование о трехнедельном пребывании в третьем государстве снимается, однако карантин в специализированной гостинице в течение 21 дня отбыть все же придётся.