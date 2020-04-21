Россия осталась в конце рейтинга свободной прессы

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Организация «Репортёры без границ» опубликовала рейтинг свободы прессы за 2020 год. Россия в списке осталась на 149 месте из 180.

В организации отмечают, что власти страны усиливают давление на СМИ после массовых протестов 2011-2012 годов. Созданную в государстве атмосферу для журналистов там назвали удушающей.

Ведущие независимые новостные агентства были либо взяты под контроль, либо полностью уничтожены. Поскольку телевизионные каналы продолжают наводнять зрителей пропагандой, климат стал очень тяжёлым для тех, кто ставит под сомнение новый патриотический и неоконсервативный дискурс или просто пытается поддерживать качественную журналистику, — говорится на сайте организации.

Журналистов и блогеров заключают под стражу из-за избирательного применения законодательства. Внештатные сотрудники редакций попадают под риск получить клеймо «иностранный агент», которое уже поставлено на некоторые СМИ и правозащитные организации. Кроме того, Крым и Чечня стали «чёрными дырами», из которых практически не поступает информации. Аналогичным пути идут Дагестан и Ингушетия.

Кремль, похоже, полон решимости контролировать Интернет, цель этих действий носит название «суверенный интернет», — отметили в «Репортёрах без границ».

Кроме того, физические нападения и убийства журналистов продолжают оставаться безнаказанными, заметили там.

Первые места в рейтинге занимают Норвегия, Финляндия и Дания, а последние — Эритрея, Туркменистан и Северная Корея.

Ранее, как писал NEWS.ru между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и «Новой газетой» разгорелся конфликт после публикации статьи Елены Милашиной о ситуации в Чечне с коронавирусом. В материале, в частности, говорилось, что инфицированных в республике приравнивают к террористам и они умирают дома без медпомощи. Глава республики в соцсетях назвал статью лживой и намекнул на возможность агрессивных действий как в отношении автора публикации, так и всего издания.

В ответ деятели культуры и правозащитники обратились в СКР с просьбой о возбуждении уголовного дела в отношении Рамзана Кадырова. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что ничего не знает об этой истории.