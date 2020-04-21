Песков признался, что не знает о скандальной статье про коронавирус в Чечне

https://static.news.ru/photo/814a0e92-83bf-11ea-9be4-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что ничего не знает об истории, связанной с публикацией журналиста «Новой газеты» Елены Милашиной о коронавирусе в Чечне, а также об угрозах в её адрес главы региона Рамзана Кадырова.

Я снова вынужден у вас попросить прощения, но я не знаю об этой истории ничего, — цитирует РИА Новости его ответ на вопрос о безопасности Милашиной.

Конфликт между Кадыровым и «Новой газетой» разгорелся после публикации статьи Милашиной о ситуации в Чечне с коронавирусом. В материале, в частности, говорилось, что инфицированных в республике приравнивают к террористам и они умирают дома без медпомощи. Глава республики в соцсетях назвал статью лживой и намекнул на возможность агрессивных действий как в отношении автора публикации, так и всего издания.

В ответ деятели культуры и правозащитники обратились в СКР с просьбой о возбуждении уголовного дела в отношении Рамзана Кадырова, писал NEWS.ru.