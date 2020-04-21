Деятели культуры и правозащитники просят возбудить дело против Кадырова

https://static.news.ru/photo/64dffc14-adc6-11e9-a83e-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Деятели культуры и правозащитники обратились в СКР с просьбой о возбуждении уголовного дела в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова. Основанием для этого послужили его угрозы в адрес корреспондента «Новой газеты» Елены Милашиной.

В числе подписавших обращение в СКР актриса Лия Ахеджакова, писатели Дмитрий Быков и Людмила Улицкая, мультипликатор Гарри Бардин, председатель «Правозащитного Мемориала» Александр Черкасов. Помимо возбуждения дела, они настаивают на предоставлении журналистке госзащиты.

Конфликт между Кадыровым и «Новой газетой» разгорелся после публикации статьи Милашиной о ситуации в Чечне с коронавирусом. В материале, в частности, говорилось, что инфицированных в республике приравнивают к террористам и они умирают дома без медпомощи. В ответ Кадыров в соцсетях назвал статью лживой и намекнул на возможность агрессивных действий как в отношении автора публикации, так и всего издания, сообщает сайт URA.RU.

Как писал NEWS.ru Кадыров обвинил ФСБ в бездействии из-за якобы развязывания «Новой газетой» «античеченской травли». По его мнению, спецслужбы должны отслеживать, кто, как и через какие каналы финансирует «потенциальных диверсантов» на территории РФ.