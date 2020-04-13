Кадыров упрекнул ФСБ в бездействии из-за «травли» со стороны «Новой газеты»

https://static.news.ru/photo/35fa3ba0-7db2-11ea-bfe8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил ФСБ в бездействии из-за якобы развязывания «античеченской травли» «Новой газетой». Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Поводом для резкого выступления Кадырова стала статья в «Новой газете», в которой руководство Чечни обвиняется в приравнивании заболевших коронавирусом к террористам. Кадыров обвинил издание в том, что оно развязало «античеченскую травлю» на иностранные деньги.

Почему могучая цитадель нашего суверенитета — ФСБ — фактически потворствует деятельности иностранной агентуры, которая, прикрываясь якобы «свободой слова», пытается своими лживыми мифами снова повесить на мой народ ярлыки закоренелых преступников, средневековых неучей и душителей свободы, — пишет глава Чечни.

По мнению Кадырова, спецслужбы должны отслеживать, кто, как и через какие каналы финансирует «потенциальных диверсантов» на территории России.

Как писал NEWS.ru, во время заседания оперштаба по коронавирусу Кадыров послал противников изменения границ, которые разрушают «братские отношения» Ингушетии и Чечни. Территориальный спор вокруг административной границы двух регионов длится с 2018 года.