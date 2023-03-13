Российское подразделение «Радио Свобода» признали банкротом

Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Офис компании «Радио Свобода»

Арбитражный суд Москвы признал банкротом российское подразделение «Радио Свобода» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает РИА Новости. Речь идет об ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (RFE/RL) (внесено Минюстом РФ в список иноагентов).

В отношении должника было открыто конкурсное производство. Наблюдение суд ввел еще в августе по заявлению столичной инспекции ФНС России № 7, обратившейся в суд из-за долга радиостанции по налогам в размере более 6 млн рублей.

После этого суд включил в реестр требований кредиторов требование ФНС еще на сумму более 720 млн рублей. Кроме того, в него включили требование столичного департамента по обеспечению деятельности мировых судей на почти 70 млн рублей.

Кроме того, суд утвердил конкурсного управляющего. Им стала Юлия Ага-Кулиева, ранее занимавшая позицию временного управляющего.

Ранее стало известно, что ООО «Сеть Связной» намерено обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о собственном банкротстве. В январе о намерении инициировать банкротство ретейлера сообщило АО «Торгово-выставочный комплекс «Авиапарк», а в октябре 2022 года — Совкомбанк.