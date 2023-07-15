Российский священник назвал главных заказчиков суррогатных детей Священник Федор Лукьянов: главные заказчики суррогатных детей — геи-иностранцы

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Заказчиками суррогатных детей в мире в большинстве случаев являются однополые пары, поэтому России нельзя смягчать законодательство в этой сфере. С таким заявлением выступил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов. По его мнению, которое приводит РИА Новости, суррогатное материнство и донорство яйцеклеток являются составляющими системами репродукции ЛГБТ-сообщества.

Недавно запрещенное для иностранцев суррогатное материнство и донорство ооцитов (яйцеклеток) являются по сути составляющими системы репродукции ЛГБТ-сообщества, так как подавляющее большинство заказчиков суррогатных детей — представители однополых союзов из зарубежных стран. Поэтому попытки смягчить принятые законы могут привести к разрушению сложившегося курса государства на поддержку семьи как союза мужчины и женщины и традиционных ценностей в целом, — сказал Лукьянов.

Он также выразил надежду, что закон о запрете смены пола в РФ уже в ближайшее время будет утвержден Советом Федерации и подписан президентом.

В свою очередь заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе сообщил, что РПЦ поддерживает принятие законодательство по запрету смены пола в России. По словам представителя религии, подобный закон представляется «единственно возможным» в рамках защиты «традиционных ценностей». Он также предложил запретить усыновление российских детей гражданами из стран, где практикуется смена пола малолетними.

Госдума в пятницу, 14 июля, в третьем чтении приняла законопроект, который ограничивает право на хирургическую коррекцию пола и изменение гендерных маркеров в документах. Одобренный в Думе документ запрещает осуществление процедуры смены пола, за исключением случаев, когда вмешательство необходимо для лечения врожденных аномалий. Также рекомендовано при адаптации Международной классификации болезней (МКБ) 11-го пересмотра сохранить классификацию из МКБ-10, где патологизированы состояния, связанные с гендерными и сексуальными предпочтениями.

Журналистка Ксения Собчак Ксения Собчак подвергла новый закон критике. Она отметила, что попытка уйти от либеральных ценностей вводит общество в «средневековую азиатчину».

Критический отзыв на инициативу ранее написали юристы и врачи. Они предупредили, что проект направлен на лишение доступа транссексуалов к медицинской помощи, а также на их дискриминацию в обществе.