Российские сенаторы предложили запретить заключать брак тем, кто сменил пол

https://static.news.ru/photo/1edfd6be-c5ec-11ea-831b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сенаторы внесли в Госдуму России проект закона, запрещающего браки не только между однополыми парами, но и между гражданами, ранее сменившими пол. Документ также запрещает усыновление детей такими людьми.

Инициатива принадлежит руководителю Временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса Елене Мизулиной, а также сенаторам Елене Афанасьевой, Александру Башкину, Римме Галушиной, Максиму Кавджарадзе и Людмиле Нарусовой. Изменения собираются внести в Семейный кодекс РФ.

Всего пакет предложений, направленный на защиту семьи и реализацию принятых поправок к Конституции РФ, содержит 10 законов, передаёт «Российская газета».

Одно из положений, например, регулирует профилактические меры по предотвращению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних граждан РФ в целях снижения случаев вмешательства в дела семьи. Кроме того, проект подразумевает ограничение причин для признания детей находящимися в социально опасной ситуации.

Также инициативы сенаторов касаются процедуры изъятия ребёнка из семьи. Если документ одобрят, то отобрать детей можно будет только на основании решения суда и при наличии вины со стороны родителей.

Поправки прямо запрещают вхождение органов опеки в жильё без согласия жильцов и запрещают органам опеки отказывать в усыновлении ребёнка родственниками из-за низкого уровня доходов. Кроме того, изменения гарантируют право родителей привлекать для воспитания детей родственников без оформления их полномочий. В Семейный кодекс также предлагается включить главу о временных мерах защиты ребёнка, когда родители не могут осуществлять свои обязанности.

Ранее один из авторов законопроекта об ограничении внесудебного изъятия детей из семьи, депутат Андрей Клишас заявил, что инициатива направлена на спасение и семьи, и детей. Он подчеркнул, что действующее законодательство допускает немедленное отобрание ребёнка до судебного решения лишь на основании акта органов опеки и попечительства. Клишас указал, что действующее законодательство создаёт риск серьёзного нарушения прав и интересов как родителей, так и самих детей, допуская их насильственное разлучение.

Предлагаемый депутатами законопроект конкретизирует основания и критерии для отобрания детей и сужает свободу действий органов опеки. В частности, в законопроекте предусматривается в качестве основания для немедленного отобрания ребёнка возможность наступления его смерти в течение нескольких часов, писал NEWS.ru.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Польши Анджей Дуда подписал проект о внесении поправок в конституцию страны, закрепляющих запрет на усыновление детей людьми, состоящими в однополых союзах. Предложение передано на рассмотрение парламента.