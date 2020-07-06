Президент Польши захотел запретить геям усыновлять детей

https://static.news.ru/photo/2910d760-bf74-11ea-83fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: DyD Fotografos/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Президент Польши Анджей Дуда подписал проект о внесении поправок в конституцию страны, закрепляющих запрет на усыновление детей людьми, состоящими в однополых союзах. Предложение передано на рассмотрение парламента.

В польской конституции должно быть прямо указано, что усыновление ребёнка лицом, находящимся в однополых отношениях, исключено, — цитирует ТАСС польского лидера.

Проект поправок в конституцию Дуда представил в рамках избирательной кампании перед вторым туром президентских выборов, назначенном на 12 июля. Он баллотируется на второй срок при поддержке правящей партии «Закон и справедливость» Ярослава Качиньского. Для внесения изменений в конституцию необходимо заручиться поддержкой двух третей депутатов сейма, при условии присутствия на заседании не менее половины из 460 парламентариев. Дуда рассчитывает, что его инициативу поддержат.

Как писал NEWS.ru, Коста-Рика стала первой страной в Центральной Америке, легализовавшей однополые браки. В 2018 году Межамериканский суд по правам человека постановил, что такие браки являются законными, а запрет на них — неконституционным. Для законодателей был установлен срок в 18 месяцев для принятия закона об однополых браках. Они не пришли к консенсусу, поэтому 26 мая браки между представителями одного пола автоматически стали легальными.