Клишас объяснил новые правила изъятия детей из семьи

https://static.news.ru/photo/02de14e8-c2c8-11ea-b454-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один из авторов законопроекта об ограничении внесудебного изъятия детей из семьи, депутат Андрей Клишас заявил, что инициатива направлена на спасение и семьи, и детей. По его словам, действующее законодательство допускает немедленное отобрание ребёнка до судебного решения, лишь на основании акта органов опеки и попечительства.

Законопроектом предлагается исходить прежде всего из интересов семьи, родительского воспитания при соблюдении прав детей. С этой целью изменения предусматривают возможность отобрания ребёнка на основании решения районного суда, выносимого в порядке особого производства, — пояснил «Царьграду» Клишас.

По его словам, действующее законодательство создаёт риск серьёзного нарушения прав и интересов как родителей, так и самих детей, допуская их насильственное разлучение. Кроме того, механизм этого изъятия содержит признаки неопределённости, так как формулировку об угрозе жизни и здоровью ребёнка можно трактовать очень широко, что и позволяет органам опеки принимать субъективные решения.

Предлагаемый депутатами законопроект конкретизирует основания и критерии для отобрания детей и сужает свободу действий органам опеки. В частности, в законопроекте предусматривается в качестве основания для немедленного отобрания ребёнка возможность наступления его смерти в течение нескольких часов.

Как писал NEWS.ru, в Оренбургской области организована проверка по факту изъятия детей из семьи органами опеки и полицией. Инцидент произошёл в посёлке Тюльпанный Домбаровского района. По данным местных СМИ, многодетная семья обратилась к властям из-за аварийного состояния дома. Контролирующие органы решили изъять детей из семьи, поскольку посчитали условия их проживания опасными для жизни.