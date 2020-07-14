Поправки об изъятии детей из семьи только по решению суда внесли в Госдуму

https://static.news.ru/photo/07ce3678-c5e7-11ea-9952-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Godnik/moodboard/Global Look press

Пакет законопроектов по внесению изменений в семейное законодательство, предусматривающий изъятие детей из семьи только на основании решения суда и при наличии вины со стороны родителей, внесён в Госдуму. Об этом 14 июля сообщила один из авторов инициатив, глава временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию положений Семейного кодекса Елена Мизулина.

Отобрание ребёнка или принудительное разлучение ребёнка с родителями будет осуществляться только при виновном поведении родителей и на основании вступившего в законную силу решения суда о лишении родительских прав либо об их ограничении судебным приставом-исполнителем с участием органа опеки и лица, которому передается ребёнок, — цитирует ТАСС Мизулину.

По её словам, законопроект устанавливает исчерпывающий перечень из 11 оснований для признания ребёнка оставшимся без попечения родителей, а также точный список документов, подтверждающих эти основания.

Поправки прямо запрещают вхождение органов опеки в жилье без согласия жильцов и запрещают органам опеки отказывать в усыновлении ребёнка родственниками из-за низкого уровня доходов. Кроме того, изменения гарантируют право родителей привлекать для воспитания детей родственников без оформления их полномочий. В Семейный кодекс также предлагается включить главу о временных мерах защиты ребёнка, когда родители не могут осуществлять свои обязанности.

Ранее один из авторов законопроекта об ограничении внесудебного изъятия детей из семьи, депутат Андрей Клишас заявил, что инициатива направлена на спасение и семьи, и детей. Он подчеркнул, что действующее законодательство допускает немедленное отобрание ребёнка до судебного решения лишь на основании акта органов опеки и попечительства. Клишас указал, что действующее законодательство создаёт риск серьёзного нарушения прав и интересов как родителей, так и самих детей, допуская их насильственное разлучение.

Предлагаемый депутатами законопроект конкретизирует основания и критерии для отобрания детей и сужает свободу действий органов опеки. В частности, в законопроекте предусматривается в качестве основания для немедленного отобрания ребёнка возможность наступления его смерти в течение нескольких часов, писал NEWS.ru.