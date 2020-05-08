Российские регионы получат 5 млрд на закупу машин скорой помощи

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Президент России Владимир Путин поручил выделить 5 млрд рублей регионам на закупку дополнительных автомобилей скорой помощи.

Об этом сообщает президентская пресс-служба. Дополнительные бюджетные ассигнования пойдут на централизованную закупку для субъектов РФ, Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и Управления делами президента. Срок исполнения поручения главы государства — до 22 мая.

Как передавал NEWS.ru, Путин также поручил правительству и госкорпорации развития ВЭБ.РФ подготовить программу модернизации пассажирского транспорта в городах. Она должна содержать предложения по обновлению подвижного состава и оптимизации маршрутов. Также кабмин должен определить источники финансирования программы.