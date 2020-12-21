Российская порноактриса рассказала о сложностях своей работы

https://static.news.ru/photo/94aa7cc8-42c9-11eb-b90d-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/marshswallow0

Российская порноактриса, работающая под псевдонимом MarshSwallow, рассказала о сложностях, с которыми приходится сталкиваться представителям индустрии для взрослых.

В интервью для YouTube-канала «Исмаилов и Бабаджанян» она также сообщила , в чём заключаются трудности работы в вебкаме, где она задействовала себя до ухода в порно.

Когда вы говорите о вебкаме, вы представляете так, как будто девочка просто раз в неделю врубила камеру, грубо говоря, сиськами потрясла и по сути на этом заработала. Но нет, — цитирует россиянку Lenta.ru.

По её словам, вебкам-модели обязаны вести социальные сети и работать по графику, независимо от настроения и внешнего вида. В противном случае не получится заработать, поэтому нужна система — такая же, как и на любой другой работе.

Ранее NEWS.ru писал, что россиянка Ева Элфи попала в список пяти самых популярных порноактрис. Девушка заняла четвёртое место в рейтинге, составленном ресурсом Pornhub. Первую строчку в рейтинге заняла Лана Роудс, видео с участием которой в общей сложности посмотрели более миллиарда раз.