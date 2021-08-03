Подлодка «Краснодар» провела стрельбы в Балтийском море

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Российская дизель-электрическая подводная лодка «Краснодар» выполнила условные торпедные стрельбы в Балтийском море, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота.

Экипаж подводной лодки успешно выполнил поставленные задачи и провёл условные стрельбы торпедным оружием из подводного положения по подводной цели, в роли которой выступила дизель-электрическая подводная лодка «Петропавловск-Камчатский», — говорится в сообщении.

«Краснодар» — российская ракетная дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка», входящая в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота. Она оснащена крылатыми ракетами «Калибр».

Ранее стало известно, что США ответили на испытания новейшей российской подлодки «Белгород». В США считают, что российская подлодка представляет собой инновационное оружие, которое может нести угрозу безопасности США. Подлодка «Белгород» вышла на испытания в Белое море 25 июня.