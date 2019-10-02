https://static.news.ru/photo/5c88cbc4-e4ec-11e9-af61-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

За девять месяцев 2019 года Роспотребнадзор приостановил работу 19 столичных хостелов, которые были расположены в жилых домах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Причиной стали в том числе размещения подобных гостиниц в квартирах жилых домов без их перевода в нежилой фонд и без оборудования отдельного входа, пишет RT .

Из-за грубых нарушений требований санитарного законодательства приостановлена деятельность по суду 19 хостелов, — указано в сообщении.

В Роспотребнадзоре рассказали, что в 2018 году было закрыто 35 хостелов, в 2017-м — 29, а в 2016-м — 53.

С 1 октября в России ужесточили требования к хостелам в многоквартирных домах. По новым правилам, чтобы оказывать гостиничные услуги, необходимо перевести помещение в разряд нежилого и выполнить ряд других требований.

Эксперты считают, что в результате этого цены на гостиницы к лету вырастут, десятки тысяч сотрудников хостелов потеряют работу, а бюджет недосчитается более 15 млрд рублей, писал News.ru.