За девять месяцев 2019 года Роспотребнадзор приостановил работу 19 столичных хостелов, которые были расположены в жилых домах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Причиной стали в том числе размещения подобных гостиниц в квартирах жилых домов без их перевода в нежилой фонд и без оборудования отдельного входа, пишет
Из-за грубых нарушений требований санитарного законодательства приостановлена деятельность по суду 19 хостелов, — указано в сообщении.
В Роспотребнадзоре рассказали, что в 2018 году было закрыто 35 хостелов, в 2017-м — 29, а в 2016-м — 53.
С 1 октября в России ужесточили требования к хостелам в многоквартирных домах. По новым правилам, чтобы оказывать гостиничные услуги, необходимо перевести помещение в разряд нежилого и выполнить ряд других требований.
Эксперты считают, что в результате этого цены на гостиницы к лету вырастут, десятки тысяч сотрудников хостелов потеряют работу, а бюджет недосчитается более 15 млрд рублей, писал News.ru.