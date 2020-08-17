Роспотребнадзор составил перечень рекомендаций к 1 сентября

https://static.news.ru/photo/ff723278-e08e-11ea-a77c-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Роспотребнадзор и Минпросвещения составили рекомендации для проведения школьных линеек 1 сентября. Документ получил название «Об организации работы общеобразовательных организаций».

Основные санитарно-противоэпидемические мероприятия, предусмотренные указанным документом в условиях возобновления работы образовательных организаций включают в себя: запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами (школами) (проведение различных мероприятий 1 сентября организовать по классам или параллелям на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной защиты (маски) для родителей, — цитирует текст ТАСС.

Также российские школы вынуждены предусмотреть вероятность перехода на дистанционное обучение в случае эпидемической обстановки. В частности, речь идёт о разработке специального графика учебы и посещения столовой. Помимо этого, для профилактики коронавирусной инфекции необходимо проводить факультативные занятия в школах только во время каникул, выходных или праздников.

Основные санитарно-противоэпидемические мероприятия, предусмотренные указанным документом, в условиях возобновления работы организаций включают в себя <…> закрепление за каждым классом кабинета, — добавили в Роспотребнадзоре.

Как писал NEWS.ru, на данный момент коэффициент распространения коронавирусной инфекции нового типа на территории России уже третий день подряд держится на уровне 0,99.