Роспотребнадзор оценил вероятность заражения коронавирусом через предметы

https://static.news.ru/photo/e0c1e960-8498-11ea-b1dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Делать окончательные выводы о том, что коронавирус не передаётся контактным способом пока преждевременно. Об этом заявила ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина, комментируя заявление немецких учёных о том, что вирус не живуч на поверхностях.

Безусловно, такой путь передачи инфекции возможен. От инфицированных лиц вирус выделяется в окружающую среду с капельками слюны и назального секрета. Этот аэрозоль довольно быстро оседает на предметы, которые находятся поблизости, — объяснила она в интервью «Интерфаксу».

Далее, по её словам, в отсутствие необходимой защиты, частицы вируса попадут на кожу рук, а потом и на слизистые верхних дыхательных путей и глаз. Эксперт добавила, что мнение профессора Штрека из Германии является лишь гипотезой, которую нужно ещё доказать.

В настоящее время очень преждевременно говорить о том, что вирусные частицы с предметов обихода «незаразны», — заключила она.

Ранее, как писал NEWS.ru, вирусологи из института региона Хайнсберг исследовали способность коронавируса SARS-CoV-2 выживать вне организма носителя и заявили, что передача инфекции по воздуху или через касания, вероятно, невозможна. Единственный способ заразиться — «вдохнуть капли», выделяющиеся при кашле, чихании или близком общении заражённого и реципиента.