Роспотребнадзор готовит рекомендации по изъятию из оборота около 900 наименований биологически активных добавок (БАД).
В ходе ревизии БАДов, зарегистрированных в России и Евразийском экономическом союзе, ведомство выявило сотни препаратов, названия которых совпадают или схожи с лекарствами.
Роспотребнадзор также разрабатывает проект поправок в техрегламент Таможенного союза для введения запрета на регистрацию таких БАДов, сообщает
Ранее News.ru писал, что депутат Госдумы Айрат Фаррахов предложил привлекать к административной ответственности распространителей недостоверной информации о биодобавках. Он отметил, что потребители, поддавшись на лживую рекламу, могут поплатиться своим здоровьем.