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Роспотребнадзор готовит рекомендации по изъятию из оборота около 900 наименований биологически активных добавок (БАД).

В ходе ревизии БАДов, зарегистрированных в России и Евразийском экономическом союзе, ведомство выявило сотни препаратов, названия которых совпадают или схожи с лекарствами.

Роспотребнадзор также разрабатывает проект поправок в техрегламент Таможенного союза для введения запрета на регистрацию таких БАДов, сообщает ТАСС .

Ранее News.ru писал, что депутат Госдумы Айрат Фаррахов предложил привлекать к административной ответственности распространителей недостоверной информации о биодобавках. Он отметил, что потребители, поддавшись на лживую рекламу, могут поплатиться своим здоровьем.