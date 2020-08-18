Роспотребнадзор дал советы, как выбрать качественные яблоки

https://static.news.ru/photo/ebec366c-e1cf-11ea-af33-fa163e074e61_660.jpg Фото: JillWellington /pixabay.com

Роспотребнадзор дал рекомендации, как выбрать качественные яблоки.

В ведомстве сообщили, что плоды должны быть ровными без вмятин и пятен. Яблоки следует мыть в горячей воде, так как фрукт обрабатывают воском.

В подгнившем яблоке накапливается микотоксин, вырабатываемый плесневыми грибами — патулин, оказывающий влияние на иммунную систему, структуру клеток и хромосом, — привели сообщение пресс-службы Роспотребнадзора в РИА Новости.

В ведомстве добавили, что на упаковке с яблоками обязательно должны быть: страна происхождения, наименование, дата сбора и упаковки фрукта, а также срок годности и условия хранения.

Срок годности зависит от сорта. Так, осенние и зимние сорта могут храниться до года, а летние сорта не более четырёх недель.

Как писал NEWS.ru ранее, врачи предупредили об опасности яблок для страдающих ожирением и сахарным диабетом. Медики отметили, что даже здоровым людям не стоит съедать более четырёх яблок в день. Опасность этих фруктов в том, что одно среднее яблоко приравнивается к куску хлеба толщиной в один сантиметр, это достаточно калорийный продукт, содержащий к тому же фруктозу. При этом яблоки — рекордсмены по содержанию железа, необходимого для кроветворения, поддержания достаточного количества эритроцитов и, как следствие, питания тканей и органов.