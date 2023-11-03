Роскомнадзор: работа TikTok в России не ограничивается

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роскомнадзор не ограничивал работу популярного видео-сервиса TikTok, рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства. Также компания не получала от платформы сообщений о возобновлении деятельности на территории РФ.

Роскомнадзор не ограничивает работу интернет-сервиса TikTok в России, — сказали в ведомстве.

Руководство TikTok в марте 2022 года объявило, что ограничит работу сервиса в России. Так, компания приостановила распространение нового контента, а также отключила функцию проведения прямых трансляций.

В сентябре доступ к социальной сети был заблокирован на территории Азербайджана. Сроки блокировки TikTok и причины не называются. Также власти призвали граждан Азербайджана соблюдать требования национального законодательства при использовании социальных сетей.



Тем временем Еврокомиссия (ЕК) заподозрила TikTok в распространении дезинформации о палестино-израильском конфликте и направила соответствующее предупреждение руководству соцсети, об этом написал еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. В частности, ЕК потребовала принять меры для защиты молодой аудитории и пригрозила принять в отношении оператора санкции.