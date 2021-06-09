Роскомнадзор оштрафовал крупные онлайн-кинотеатры за сцены курения

https://static.news.ru/photo/9610a8c4-c9da-11eb-b229-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роскомнадзор оштрафовал крупнейшие онлайн-кинотеатры — ivi, Megogo и «Кинопоиск» за демонстрацию курения в сериалах платформ без пометки о вреде табака. Порталы оспаривают решение РКН, считая, что не должны следовать нормам для вещателей и организаторов трансляций, передаёт «Коммерсант» со ссылкой на ведомство и базу Арбитражного суда Москвы.

Сайты не хотят раздражать юзеров, платящих за просмотр картин и сериалов без рекламы. Эксперты сочли позицию участников рынка достаточно сильной с точки зрения закона, но признали и обоснованность логики РКН.

Необходимые документы компании подали 11 и 19 мая 2021-го соответственно. Заявление «Кинопоиска» приняли к рассмотрению в порядке упрощённого производства, ivi — оставили без движения.

Сервисы обжалуют штрафы за отсутствие социальной рекламы о вреде табака при распространении контента, в котором демонстрируются табачные изделия и курение, — рассказали изданию в Роскомнадзоре.

По данным «Коммерсанта», взыскание составило 100 тысяч рублей. Генеральный директор Megogo в РФ Виктор Чеканов заявил, что видеосервис тоже получил штраф и обжалует его. В «Кинопоиске» и ivi отказались комментировать ситуацию. У платформ с РКН принципиальный спор о том, обязаны ли порталы маркировать сцены курения, заявили журналистам представители отрасли. Позиция ассоциации «Интернет-видео», объединяющей видеосервисы, сводится к тому, что такие сайты не обязаны размещать ролики с социальной рекламой, рассказали «Ъ» в пресс-службе видеосервиса Start.