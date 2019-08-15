https://static.news.ru/photo/d4d28d94-bf5e-11e9-92fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Стихотворение 16-летней Арины Исхаковой о жестокости силовиков на акциях протеста в Москве, обрело большую популярность в соцсетях. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин назвал видеоролик «рекламой несанкционированных мероприятий».

Низко и подло со стороны так называемых информационных технологов, которые в течение нескольких последних недель активно засоряют интернет рекламой несанкционированных мероприятий, использовать в своих целях детей и подростков, которые, я уверен, втягиваются в подобные пиар-акции обманным путём, — цитирует Грибакина РИА Новости .

По его мнению, организаторы демократических протестов против недопуска оппозиционных кандидатов «призывают приходить на несанкционированное мероприятие и тем самым практически подталкивают добропорядочных граждан к нарушению действующего законодательства», а также «продолжают рассылать сотрудникам и военнослужащим Росгвардии угрозы и оскорбления».

Грибакин считает, что стихотворение девушки — это якобы «ещё одно вопиющее подтверждение этому».

Девушка опубликовала стихотворение в своём Instagram , выложив ролик, где силовики ловят и бьют митингующих.

Мой папа приходит домой, у него руки в крови... / В глазах одни страх и боль, у нас нет ничего впереди. / Говорит, ему нужно бить, выжимая свободу из нас, / Выжигая желание любить. Говорит, что это приказ. / И если я буду напротив, а в ухо мне выдадут «Фас!», / Я ничего не оставлю от милых мне губ и глаз. / И передай своей маме — я правда её любил. / «Любить» не заложено в новой программе, / Я это чувство в себе подавил. / Сердце застыло — камень. В глазах холодеет он. / Мама, что будет с нами? На папе надпись «ОМОН», — говорится в стихотворении.

Как сообщила Алина Исхакова в интервью Znak.com , она написала данное стихотворение, поскольку ей «показалось неправильным избиение беззащитных людей».

В моей семье полицейских нет, стихотворение метафорично, — подчеркнула Исхакова.

Как писал News.ru, ранее сотрудники Росгвардии пожаловались, что якобы получают в Интернете оскорбления. До этого журналисты, чьи персональные данные были опубликованы в одном из Telegram-каналов, пожаловались на звонки с угрозами. Аналогичные проблемы появились и у участников московских акций за честные выборы.

В начале августа в Сети появилось заявление с угрозами детям российских оппозиционеров, якобы написанное от имени силовиков. Оно стало ответом анонимов на призывы отомстить родным сотрудников МВД и Росгвардии за разгоны протестов в Москве.