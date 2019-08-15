https://static.news.ru/photo/27773dec-bf5f-11e9-af1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что ведомство официально приглашает 16-летнюю Арину Исхакову из Башкирии в гости к подразделению спецназа ОМОНа. Он подчеркнул, что у автора стихов о жестокости силовиков появится возможность лично пообщаться с сотрудниками.

Грибакин уверен, что омоновцы — люди, которые с честью и достоинством выполняют свой долг, а также защищают покой граждан и обеспечивают порядок, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что стихотворение Исхаковой о жестокости силовиков на акциях протеста в Москве обрело большую популярность в соцсетях. Грибакин назвал видеоролик «рекламой несанкционированных мероприятий».