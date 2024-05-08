Роднина раскрыла, кто решит судьбу Матыцина на посту министра спорта России Роднина: вопрос об утверждении нового министра спорта решат коллегиально

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Матыцин

Вопрос об утверждении нового министра спорта России будет решаться коллегиально, рассказала NEWS.ru трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина. По ее словам, нынешний руководитель Минспорта Олег Матыцин возглавил ведомство в тяжелое для страны время

Стоит ли назначать нового министра спорта — решать не мне. Это решается коллегиально. 10 числа у нас будет пленарное заседание, где поступят кандидатуры на утверждение. Что-то ему (Матыцину. — NEWS.ru) удалось, что-то нет. Время было тяжелое, особенно в отношении международного спорта. Есть и прорывы. Кто может его заменить, я не в курсе. Я не знаю, как будет формироваться правительство. Наверное, будут какие-то административные изменения и в связи с этим будут предлагаться различные кандидатуры, — добавила Роднина.

Ранее издание РБК со ссылкой на источники сообщило, что власти России обсуждают вопрос о замене главы Минспорта РФ. Как пишет издание, действующий и. о. главы министерства Олег Матыцин может потерять пост в ближайшее время. Матыцин возглавил министерство в 2020 году.

Правительство России сложило свои полномочия после инаугурации президента России Владимира Путина, соответствующий указ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что Путин может внести в Госдуму кандидатуру нового премьер-министра 7 мая. Депутат Александр Мажуга заявил, что кандидатуру нового премьер-министра России утвердят на пленарном заседании Госдумы 10 мая.

Политолог Сергей Марков предположил, что премьер-министр России Михаил Мишустин сохранит пост после инаугурации Владимира Путина. Собеседник не исключил, что состав кабмина изменится на 20%. Он также выразил мнение, что перемены в составе правительства будут носить не политический, а кадровый характер.