Вопрос об утверждении нового министра спорта России будет решаться коллегиально, рассказала NEWS.ru трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина. По ее словам, нынешний руководитель Минспорта Олег Матыцин возглавил ведомство в тяжелое для страны время
Стоит ли назначать нового министра спорта — решать не мне. Это решается коллегиально. 10 числа у нас будет пленарное заседание, где поступят кандидатуры на утверждение. Что-то ему (Матыцину. — NEWS.ru) удалось, что-то нет. Время было тяжелое, особенно в отношении международного спорта. Есть и прорывы. Кто может его заменить, я не в курсе. Я не знаю, как будет формироваться правительство. Наверное, будут какие-то административные изменения и в связи с этим будут предлагаться различные кандидатуры, — добавила Роднина.
Ранее издание РБК со ссылкой на источники сообщило, что власти России обсуждают вопрос о замене главы Минспорта РФ. Как пишет издание, действующий и. о. главы министерства Олег Матыцин может потерять пост в ближайшее время. Матыцин возглавил министерство в 2020 году.
Правительство России сложило свои полномочия после инаугурации президента России Владимира Путина, соответствующий указ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что Путин может внести в Госдуму кандидатуру нового премьер-министра 7 мая. Депутат Александр Мажуга заявил, что кандидатуру нового премьер-министра России утвердят на пленарном заседании Госдумы 10 мая.
Политолог Сергей Марков предположил, что премьер-министр России Михаил Мишустин сохранит пост после инаугурации Владимира Путина. Собеседник не исключил, что состав кабмина изменится на 20%. Он также выразил мнение, что перемены в составе правительства будут носить не политический, а кадровый характер.