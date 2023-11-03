Родителям объяснили, как оградить детей от наркотиков и сигарет Психолог Алексеева: примером отказа от курения для детей должны быть родители

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Родители должны стать примером для своих детей в плане отказа от вредных привычек — курения, пристрастия к спиртному и наркозависимости, рассказала NEWS.ru клинический психолог Маргарита Алексеева. Она отметила, что объяснять последствия увлечения подобными веществами стоит не через «страшилки», а «понятными категориями».

Рассказывайте о последствиях курения и алкоголя без страшилок, но в каких-то понятных категориях. Для кого-то станет причиной суммы, которые набегают за год курения. Для кого-то подробное объяснение, какое влияние оказывается на организм, но именно подробное. Не получится требовать от ребенка, например, не курить, если кто-то из родителей курит, — добавила Алексеева.

По ее словам, у детей причинно-следственные связи до конца созревают к 12 годам, поэтому разговаривать о пагубных увлечениях стоит именно с этой точки зрения: ребенку не понятно и не очевидно. Психолог подчеркнула, что родителям лучше соблюдать баланс прав и обязанностей детей, избегая тотального контроля и запретов.

Дети-подростки любят «протестовать». Особенно если дома тотальный контроль. У ребенка задолго до начала подросткового кризиса дома должны быть не только обязанности — уроки, уборка, мытье посуды, но и права. И этот баланс прав и обязанностей вы должны обговаривать регулярно на семейных советах, — отметила Алексеева.

Психолог также посоветовала сходить с детьми на выставки, где наглядно и подробно изображены последствия вредных привычек.

Ранее психолог Наталья Наумова рассказала, что ребенок испытывает ревность, когда недополучает от родителей любви, принятия, внимания, тепла, симпатии, а также тактильной и эмоциональной близости, рассказала NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова. По ее словам, в таких случаях обычно дети чувствуют себя ненужными.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.