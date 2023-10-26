Психолог назвала причины детской ревности Психолог Наумова: ребенок ревнует, потому что недополучает от родителей любви

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ребенок испытывает ревность, когда недополучает от родителей любви, принятия, внимания, тепла, симпатии, а также тактильной и эмоциональной близости, рассказала NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова. По ее словам, в таких случаях обычно дети чувствуют себя ненужными. Психолог отметила, что ревность возрастает, когда родители начинают сравнивать ребенка с кем-то другим.

Ребенок чувствует себя ненужным родителям. Как правило, это возникает, когда родители сравнивают ребенка с кем-то другим, с братом или с сестрой или с одноклассником. Ни в коем случае нельзя детей сравнивать с другими людьми. Важно ребенком восхищаться, хвалить, поддерживать, — сказала Наумова.

Если ребенок старается, но у него что-то не получается, не стоит фокусироваться на ошибках, а, напротив, обратить внимание на то, что хорошо выходит, подытожила психолог.

Как ранее рассказала Наумова, родителям важно поддерживать и направлять ребенка в учебном процессе, чтобы у него повысилась мотивация в школе. По ее словам, маме и папе необходимо помочь ребенку выбрать интересное направление, которое понадобится в дальнейшем, а также справиться с трудностями по другим предметам.