Психолог рассказала, как повысить мотивацию ребенка в школе Психолог Наумова: поддержка родителей повысит мотивацию ребенка в школе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Родителям важно поддерживать и направлять ребенка в учебном процессе, чтобы у него повысилась мотивация в школе, рассказала NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова. По ее словам, маме и папе необходимо помочь ребенку выбрать интересное направление, которое понадобится в дальнейшем, а также справиться с трудностями по другим предметам.

Чтобы повысить ребенку мотивацию к школе, необходимо не ругать его, не критиковать и не вызывать чувство вины. Важно ребенка поддерживать и направлять, чтобы он понял важность учебы в школе, заметил в себе то интересное направление, которое понадобится ему в дальнейшем, предложить репетитора, кружки, секции. Каждый ребенок должен осознать учебные интересы и их достигнуть, и в этом нужно помогать. Тогда учиться становится интереснее, — сказала Наумова.

Как отметила психолог, очень часто мотивация ребенка угасает, потому что родители показывают много негативных эмоций к тому, как ребенок учится в школе. Тогда на подсознательном уровне у ребенка начинается боязнь.

Тогда родителям нужно менять стратегию и хвалить так же ярко и эмоционально, как раньше ругали. Важно, чтобы родители направляли ребенка и помогли ему справиться со сложностями в учебном процессе. Тогда у ребенка будет прекрасная мотивация к учебе и будет интересно находиться в школе, — добавила Наумова.

Ранее психолог Анастасия Екушевская дала советы школьникам, как втянуться в учебу. По ее мнению, родителям следует дать детям возможность самостоятельно планировать распорядок дня: выбирать время, когда делать домашнее задание, посещать кружки и отдыхать.