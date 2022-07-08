Риелтор раскрыл, как изменилась стоимость квартир Риелтор Муравьев: после начала СВО квартиры в России подешевели на 10–20%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На фоне событий на Украине квартиры в России подешевели на 10–20% из-за резкого сокращения спроса, заявил риелтор Константин Муравьев в разговоре с NEWS.ru. Эксперт добавил, что сейчас не стоит приобретать недвижимость с целью перепродажи и аренды, так как цены могут продолжать снижаться.

Вам квартира для чего? Если для жизни, если сейчас негде жить, или вы хотите улучшить свои условия, что бы на рынке ни происходило, то можно это делать. Если вы хотите в качестве спекуляций это делать — выгодно купить, сдать потом в аренду или перепродать, то, конечно, надо ждать [роста цен]. Сейчас квартиры очень сильно дешевеют. По моим личным наблюдениям, цены сейчас отличаются от показателей до начала СВО на 10–20% вниз. Чтобы продать «однушку» в Москве, необходимо учитывать, что в среднем на это уйдет месяц, а цены будут отличаться, — объяснил Муравьев.

Собеседник подчеркнул, что падение цен связано со снижением спроса: «люди оказались в шоке от событий на Украине, за несколько недель потратили все, что хотели, остальные „позакидали“ на депозиты под 20% и ничего не покупали, не только квартиры, но и машины». Риелтор добавил, что «только сейчас в июле, когда первые депозиты начали снимать», возобновилось заключение сделок о покупке жилой недвижимости.

Когда нет спроса, цены падают, и это уже происходит. Сейчас очень сильно увеличилось предложение, людям нужно покупать квартиры. Если их не покупать, значит предложение увеличивается. Первый закон рынка таков — если увеличивается предложение и снижается спрос, значит цены падают. Если дальше продолжится то же самое, как в 2015–16 году, когда была некая шоковая терапия, когда народ ничего не покупал и цены были ниже плинтуса, «однушку» в Москве можно было купить за пять миллионов, сейчас их продают за 8,5 млн. Если спрос не простимулируют, например, ипотекой под 2%, то цены продолжат падать, — подытожил Муравьев.

Ранее сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский сообщил, что спекулятивные инвестиции в жильё сейчас делать опасно, поскольку цены как на жилую, так и на коммерческую недвижимость начинают снижаться.