Риелтор оценил идею запретить аренду жилья без счетчиков Риелтор Шмелев: запрет аренды жилья без счетчиков не повлияет на жизнь соседей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Идея запретить посуточную сдачу в аренду жилья в многоквартирных домах, не оборудованного приборами учета, мало что изменит в отношениях арендаторов, арендодателей и их соседей, считает эксперт рынка недвижимости риелтор Владимир Шмелев. В беседе с aif.ru он отметил, что на сегодняшний день счетчиками электро-, водо-, газо- и теплоснабжения оборудованы 80% сдаваемых квартир.

На рассмотрении комитета Госдумы по строительству и ЖКХ находится законопроект, обязывающий владельцев оснащать арендное жилье приборами учета ресурсов, пишет издание. Без них посуточная сдача квартир будет запрещена. В документе уточняется, что эта мера необходима для обеспечения прав и законных интересов соседей, а также соблюдения правил пользования и содержания общего имущества. По словам риелтора, нововведения не повлияют на взаимоотношения арендодателей и их соседей.

Если нет приборов учета, то владелец помещения будет платить по нормативу. Разница в счетах существенная: собственнику выгоднее, если установлены счетчики. <...> Цифры в квитанциях за ресурсы становятся самой серьезной мотивацией, поправки в закон тут мало что меняют, — подчеркнул эксперт.

Также он назвал не совсем понятным, как отсутствие счетчиков может нанести ущерб другим собственникам в доме. Как пояснил Шмелев, хозяин арендной квартиры в любом случае заплатит за использованные ресурсы, только по нормативам, а не по факту потребления.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов рассказал, что краткосрочная сдача в аренду квартир не запрещена. Однако, по словам парламентария, наем жилья без приборов учета требует дополнительного законодательного регулирования.