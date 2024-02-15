Россиянам могут запретить сдавать один тип квартир В России запретят сдавать квартиру посуточно при отсутствии в ней счетчиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты предлагают запретить сдавать квартиры без приборов учета, сообщает ТАСС. Поправку с этой нормой 15 февраля планирует принять профильный комитет Госдумы по строительству и ЖКХ. Как пояснил член комитета Сергей Колунов, краткосрочный наем не запрещен, но требует дополнительного законодательного регулирования.

Чтобы сдавать жилье, оно должно соответствовать определенным критериям. Например, иметь приборы учета. Если нет приборов учета, а у тебя арендаторы всем пользуются, бремя так или иначе ложится на других через ежемесячные начисления, — пояснил Колунов.

По его словам, жильцы смогут обратиться в суд, если, по их мнению, требования к сдаче квартиры посуточно не соблюдаются. В будущем депутаты рассмотрят вопрос об административной ответственности для собственников и нанимателей жилья в случае нарушений.

Ранее член комитета Совета Федерации по образованию и науке Айрат Гибатдинов заявил, что парламентарии активно обсуждают вопрос федеральных выплат, компенсирующих педагогическим работникам аренду жилья. Он признал, что для этого необходимо дополнительное финансирование из бюджета. Гибатдинов добавил, что в РФ «уже действуют программы в помощь специалистам, работающим в сельских местностях, но этого не всегда достаточно».