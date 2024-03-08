Риелтор объяснил, почему Галкин и Пугачева не могут продать замок Риелтор Самойлов: Галкин не может продать замок из-за его дорогого содержания

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь

Певица Алла Пугачева и ее супруг, юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) не могут продать свой замок в деревне Грязь из-за его месторасположения и стоимости обслуживания объекта, заявил NEWS.ru президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов. Он усомнился, что особняк можно продать за 500 млн рублей.

Никакого покупателя на него я не вижу. Это очень большой объект, содержание которого обходится очень дорого. С точки зрения местоположения это деревня, никакой инфраструктуры там нет. Если бы нашелся покупатель, то цена формировалась бы в течение длительных переговоров, и непонятно, какой бы она была. Сомневаюсь, что замок можно продать за 500 млн рублей, — сказал Самойлов.

Известно, что в настоящее время замок в Грязи пустует. Пугачева посещала его во время последнего визита в Россию. Тогда, по данным СМИ, она пыталась организовать продажу дома, однако покупателей найти не удалось.

В январе 2024 года с предложением конфисковать дворец стоимостью около миллиарда рублей выступил депутат Госдумы Евгений Федоров. Согласно выписке из Росреестра, единственным владельцем замка в деревне Грязь числится Галкин. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил 19 февраля, что новый закон о конфискации имущества у иноагентов позволяет изъять собственность у Галкина. Такую меру парламентарий считает вполне оправданной.