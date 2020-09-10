Россия откроет государственную границу с Южной Осетией

https://static.news.ru/photo/f4691cee-f389-11ea-937a-fa163e074e61_660.jpg Фото: MFA Russia/Global Look Press

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принял решение об открытии границы с Южной Осетией.

Вице-премьер России Татьяна Голикова 10 сентября провела заседание оперативного штаба. По его итогам было принято решение об открытии государственной границы РФ с Республикой Южная Осетия.

Соответствующее распоряжение премьер-министр Михаил Мишустин подпишет в ближайшие дни, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Южная Осетия рассчитывает 15 сентября открыть границу с Россией. По словам главы республики Анатолия Бибилова, дорогу нужно открыть именно в этот день. В связи с этим он поручил Минздраву нарастить имеющиеся запасы медикаментов и расходных материалов, а также быть готовыми принимать заболевших.

Запрет на пересечение границы с Россией действует с начала апреля из-за пандемии коронавируса.