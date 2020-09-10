Россия откроет государственную границу с Южной Осетией

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принял решение об открытии границы с Южной Осетией.
Вице-премьер России Татьяна Голикова 10 сентября провела заседание оперативного штаба. По его итогам было принято решение об открытии государственной границы РФ с Республикой Южная Осетия.
Соответствующее распоряжение премьер-министр Михаил Мишустин подпишет в ближайшие дни,
Ранее NEWS.ru писал, что Южная Осетия рассчитывает 15 сентября открыть границу с Россией. По словам главы республики Анатолия Бибилова, дорогу нужно открыть именно в этот день. В связи с этим он поручил Минздраву нарастить имеющиеся запасы медикаментов и расходных материалов, а также быть готовыми принимать заболевших.
Запрет на пересечение границы с Россией действует с начала апреля из-за пандемии коронавируса.
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