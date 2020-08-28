Южная Осетия планирует открыть границу с Россией

Южная Осетия рассчитывает 15 сентября открыть границу с Россией, сообщили в пресс-службе президента республики Анатолия Бибилова.
По словам главы республики, дорогу нужно открыть именно в этот день.
За это время наши дети пойдут в школу, начнётся учебный процесс в полном объёме. При этом принимая во внимание возможные риски с открытием границы, — отметил он.
В связи с этим Бибилов поручил Минздраву нарастить имеющиеся запасы медикаментов и расходных материалов, а также быть готовыми принимать заболевших,
Запрет на пересечение границы с Россией действует с начала апреля из-за пандемии коронавируса.
Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь приграничной полиции Молдавии Раиса Новицки рассказала, что с 1 сентября на территорию страны начнут пускать граждан некоторых государств. Россия есть в списке стран, ограничение на въезд в республику для которых будет снят.
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