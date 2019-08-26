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Минимальная стоимость букета ко Дню знаний на рынках Москвы в 2019 году составит 350 рублей. За данную сумму можно будет приобрести от трёх до пяти цветов.

Наибольшим спросом в столице 1 сентября пользуются хризантемы, розы и герберы. Об этом рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, сообщает ТАСС. По его словам, перед Днём знаний...