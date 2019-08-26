Новая характеристика россиян станет влиять на их успешность в поисках работы. Резюме дополнят графой об участии соискателя в волонтёрских программах.
Об этом рассказал заместитель главы Роструда Денис Васильев, сообщает «
Опыт волонтёрства очень важен и является сильной характеризующей чертой соискателя. Поэтому планируется интегрировать систему «Добровольцы России» с нашим порталом «Работа в России», — заявил он.
Возможность рассказать о своём волонтёрском опыте появится у россиян в 2020 году.
Ранее News.ru сообщал, что эксперты посчитали число работников, профессии которых либо недостаточны, либо избыточны в России. Таких оказалось порядка 34 млн человек. Согласно данному докладу, при текущем объёме трудовых ресурсов в глобальном исчислении порядка 3,5 млрд человек относятся к «квалификационной яме». И касается это уже каждого второго работодателя.