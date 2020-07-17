Результаты ЕГЭ по химии требуют аннулировать

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Россияне создали сразу несколько петиций с требованием признать недействительными результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Многие учителя и родители школьников уверены, что в этом году дали слишком сложные задания.

Задания были в 3-4 раза сложнее, чем можно было проработать на сайтах «Решу ЕГЭ», «Фипи» и других материалах для подготовки к ЕГЭ, — рассказала «Росбалту» автор петиции Татьяна Якушина .

В то же время автор другой петиции, инженер-химик-технолог Сергей Арутюнян отметил, что задания ЕГЭ по химии рассчитаны на профессионалов, а не выпускников школ. По его словам, школьники за время пандемии на три месяца выпали из учебного процесса, а теперь им предлагают задания, которые «ломают психику» и «подрывают веру в себя».

Я, да и тысячи выпускников, их родителей и учителей, считаем, что оценивание работ в этом непростом году необходимо скорректировать, — отмечает специалист.

В комментариях и самих петициях отмечают, что дети сдавали тесты на 90-100 баллов, но после сложного экзамена надеются получить хотя бы 40.

Ранее, как писал NEWS.ru, преподаватель химии из Красноярска Ольга Юмашева с большим трудом смогла сдать единый государственный экзамен (ЕГЭ) по собственному предмету. Женщина призналась, что была ошарашена сложностью заданий для учеников.

Тестирование длилось 3,5 часа. За это время педагог ни разу не покидала кабинет, однако отведённого времени едва хватило на выполнение всех заданий.

Учительница рассказала, что первую часть написала неплохо, однако вторая оказалась очень «подковыристой». Поэтому справилась ли она, преподаватель не знает. Чтобы проверить работу, времени не хватило.

Результаты экзамена по химии будут известны через две недели. Это уже не первый случай, когда преподаватели в качестве эксперимента сдавали ЕГЭ. Учитель химии из Красноярска, например, о своём решении объявила заранее. Для этого она оформила необходимые документы и вошла в число тестируемых.

Основной этап сдачи единого госэкзамена продлится по 23 июля, резервные дни намечены на 24 и 25 числа. Те, кто по уважительной причине не сдаст экзамен в эти сроки, смогут подтвердить знания в период с 3 по 8 августа.