Ресторатор назвал лучшие блюда для первого свидания Ресторатор Денисов посоветовал не заказывать на первом свидании холодные напитки, если «разговор клеится»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ресторатор Станислав Денисов в разговоре с NEWS.ru заявил, что на первом свидании лучше заказывать пиццу, суши или легкие блюда — салаты и закуски, они позволят «не сосредотачиваться на употреблении пищи» и помогут потратить больше времени на общение друг с другом. По его словам, если диалог «клеится», то лучше не брать коктейли со льдом и холодные напитки — «можно потерять голос».

Вспоминая первое свидание с женой, мы поздней осенью предпочли прогулку, иногда заходя погреться в небольшие кафе на Арбате. Исходя из практичности, я бы порекомендовал пиццу, суши или лёгкие блюда — салаты или закуски — что-то, что позволит не сосредотачиваться на употреблении пищи, чтобы больше времени потратить на общение друг с другом. Если разговор, что называется, «клеится», то лучше не брать коктейли со льдом и вообще холодных напитков — можно потерять голос, — рассказал владелец пиццерии Денисов.

Бизнесмен также призвал воздержаться от мочегонных напитков — кофе, алкоголя, «чтобы не посещать часто уборную. Если отбросить практичность — лучше отвести девушку туда, где нравится вам и показать ей любимое место, если это конечно не ночной клуб». Денисов добавил, что в привычной и любимой обстановке общаться уютнее.

Также я бы посоветовал предупредить спутницу о статусе места, если это дорогой ресторан. Некоторые крайне не любят появляться в подобных местах в повседневной одежде, неожиданное приглашение в такое место может девушку расстроить, — подытожил Денисов.

Ранее психолог Надежда Петрасова рассказала, что поцелуй является одним из интимных проявлений, поэтому целоваться на первом свидании не стоит, если человек хочет завязать серьезные отношения. Вместе с этим она добавила, что если главная цель заключается в том, чтобы заняться сексом, то лучше поцеловать партнера как можно раньше.