Рентгенолог объяснил, почему нельзя самостоятельно вправлять сломанный нос Рентгенолог Рахманов рассказал, что при попытке самостоятельно вправить нос можно усугубить травму

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При переломе носа нельзя ничего самостоятельно вправлять, иначе можно сделать только хуже, рассказал NEWS.ru рентгенолог Талдомской ЦРБ Алексей Рахманов. По его словам, если в итоге кости срастутся неправильно, их придется заново ломать и ставить на место. А это дополнительные страдания, заметил доктор.

Все зависит от того, как срастется. В принципе, нос восстанавливается, проходимость, раковины, перегородки. Но если все далеко зайдет, то это длительный процесс. А если сначала сразу быстро и правильно сделали с первого раза, то вообще следов не остается, — сообщил врач.

Рахманов также развеял миф о том, что сломанный нос навсегда остается деформированным. Он подчеркнул, что после травмы и лечения нос может ничем не отличаться от обычного.

Ранее Рахманов говорил, что при переломе носа у пациентов зачастую начинается кровотечение и развивается отек, мешающий дышать. Чтобы облегчить боли, медик рекомендовал приложить холод, а затем сразу же ехать в больницу.

До этого заведующий травматологическим отделением Павел Перетолчин объяснил, почему при переломах нужно оказать помощь в течение получаса. По его словам, промедление может стать причиной некроза, гангрены, тромбоза и других серьезных последствий.