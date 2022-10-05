Овсянникова объяснила причины побега из-под домашнего ареста Овсянникова объяснила побег из-под домашнего ареста «басманным правосудием»

Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Марина Овсянникова

Находившаяся под домашним арестом редактор Первого канала Марина Овсянникова сообщила в своем Telegram-канале, что считает себя полностью невиновной в распространении фейков о Вооруженных силах России и отказывается соблюдать домашний арест. Где именно она находится, неизвестно.

С 30 сентября 2022 года я отказываюсь соблюдать установленную мне меру пресечения в виде домашнего ареста и освобождаю себя от нее, — сказано в заявлении.

5 октября в Басманном суде должна была рассматриваться апелляция о мере пресечения по её делу о дискредитации ВС РФ. Адвокат Овсянниковой заявил Telegram-каналу Shot, что знает, где она находится, но не может сообщить эту информацию.

Накануне кандидат юридических наук Юрий Семеновский предположил, что Овсянниковой после задержания в связи с побегом из-под домашнего ареста могут избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. По его мнению, после «выходки» журналистки суд рассмотрит ее дело «по полной программе», а прокуратура потребует наиболее суровое наказание.

В марте этого года в Останкино произошел громкий скандал. Овсянникова ворвалась в прямой эфир с антироссийским плакатом. После этого ей пришлось покинуть страну. Экс-редактор Первого канала уехала в Германию, однако она тяжело переживала разрыв с семьей и вернулась в Россию.

В середине августа Овсянникову отправили под домашний арест по делу о дискредитации армии РФ. Мера пресечения действовала до 9 октября. Отмечалось, что по этому делу ей может грозить до 10 лет тюрьмы.