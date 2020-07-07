Редакция Forbes выпустила заявление в защиту Ивана Сафронова

https://static.news.ru/photo/e796dbd4-c06f-11ea-a50f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Издание Forbes выпустило редакционное заявление в связи с делом против советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста Ивана Сафронова. ФСБ вменяет ему в вину госизмену.

Журналисты Forbes пишут о своём коллеге как об одном из лучших журналистов России. Они отмечают, что задержание Ивана спустя всего несколько месяцев после его увольнения из газеты «Ведомости» не может не вызывать вопросов со стороны журналистского сообщества.

Редакция российского Forbes настаивает на том, чтобы разбирательство было абсолютно открытым и честным. Должны быть обнародованы доказательства вины нашего коллеги. Только таким образом можно ответить на серьезные вопросы, которые появились у журналистского сообщества к следствию. Закрытый судебный процесс редакция считает совершенно недопустимым, — говорится в заявлении на сайте издания.

Редакция журнала из всех материалов Сафронова особенно выделила публикацию о контракте РФ с Египтом на поставку истребителей Су-35. Этот материал стал причиной крупного дипломатического скандала, а сама статья была удалена, напоминают авторы заявления.

Сотрудники Forbes также упомянули прошлогоднее дело против журналиста Ивана Голунова и выразили в связи с этим опасения, что российская правоохранительная система «снова может быть использована для сведения счётов с независимым журналистом».

Ивана Сафронова задержали в Москве 7 июля. ФСБ подозревает его в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. С чем именно связано дело — не сообщается.

Сафронов проработал в «Коммерсанте» 10 лет и уволился весной 2019-го из-за скандала, разгоревшегося после выхода статьи о вероятной отставке главы Совета Федерации Валентины Матвиенко. Из-за вышедшей двумя месяцами ранее публикации о поставках Су-35 против газеты было возбуждено административное дело за разглашение сведений, представляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. При этом весной 2020 года со ссылкой на свои источники аналогичные новости о поставках опубликовали ТАСС и «Вести.ру».

В Роскосмосе заявили, что задержание Сафронова не связано с его работой здесь. Он пришёл в госкорпорацию полтора месяца назад из «Ведомостей» и занимался информационной политикой. Глава корпорации Дмитрий Рогозин подчеркнул, что доступа к закрытым данным Сафронов не имел. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом заявил, что, насколько известно Кремлю, задержание советника главы Роскосмоса не связано с его журналисткой деятельностью.

После информации о задержании Сафронова его бывшие коллеги вышли с одиночными пикетами к зданию ФСБ на Лубянке. Полиция начала их задерживать. По последним данным в автозаки посадили уже 17 человек.

Уголовное дело против Ивана Сафронова возбуждено по статье «Государственная измена». Ему грозит до 20 лет колонии. Следствие вёл Александр Чабан, известный по делу пожилого учёного Виктора Кудрявцева (его также обвиняют в госизмене), писал NEWS.ru.

Сегодня Лефортовский суд Москвы должен принять решение о мере пресечения в отношении Сафронова. Заседание уже идёт. По последним данным, председательствующий судья постановил провести его в закрытом режиме из-за тайны следствия.