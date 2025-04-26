Рецепт для похудения! Запеченные кабачки «Болоньезе» — едим, и вес уходит

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Рецепт для похудения! Запеченные кабачки «Болоньезе» — едим, и вес уходит, всего 46 калорий на 100 граммов. Аппетитная низкокалорийная альтернатива пасте! Сочная мясная начинка с итальянскими травами в нежных кабачковых лодочках.

Ингредиенты

Кабачки — 2 шт.

Фарш говяжий — 250 г

Помидоры — 2 шт.

Болгарский перец — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок сушеный — 1 ч. л.

Итальянские травы — 1 ч. л.

Моцарелла — 50 г (по желанию)

Зелень — для подачи

Соль/перец — по вкусу

Приготовление

1. Подготовка начинки. Лук и перец мелко нарежьте, обжарьте 3 минуты. Добавьте фарш, готовьте 5 минут. Введите помидоры, чеснок и травы. Тушите 7 минут.

2. Формирование лодочек. Кабачки разрежьте вдоль, ложкой удалите сердцевину. Выложите на противень с пергаментом.

3. Наполнение и запекание. Наполните кабачки мясной начинкой. Посыпьте тертой моцареллой. Запекайте 20 минут при 180 °C.

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