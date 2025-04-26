Рецепт для похудения! Запеченные кабачки «Болоньезе» — едим, и вес уходит, всего 46 калорий на 100 граммов. Аппетитная низкокалорийная альтернатива пасте! Сочная мясная начинка с итальянскими травами в нежных кабачковых лодочках.
Ингредиенты
- Кабачки — 2 шт.
- Фарш говяжий — 250 г
- Помидоры — 2 шт.
- Болгарский перец — 1 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Чеснок сушеный — 1 ч. л.
- Итальянские травы — 1 ч. л.
- Моцарелла — 50 г (по желанию)
- Зелень — для подачи
- Соль/перец — по вкусу
Приготовление
1. Подготовка начинки. Лук и перец мелко нарежьте, обжарьте 3 минуты. Добавьте фарш, готовьте 5 минут. Введите помидоры, чеснок и травы. Тушите 7 минут.
2. Формирование лодочек. Кабачки разрежьте вдоль, ложкой удалите сердцевину. Выложите на противень с пергаментом.
3. Наполнение и запекание. Наполните кабачки мясной начинкой. Посыпьте тертой моцареллой. Запекайте 20 минут при 180 °C.
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