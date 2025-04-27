Утро — лучшее время для углеводов, особенно если вы следите за фигурой. Эта каша даст энергию на 3–4 часа и убережет от вредных перекусов до обеда.
Ингредиенты на 1 порцию:
- Овсяные хлопья долгой варки — 40 г (4 ст. л.)
- Молоко 1,5% — 100 мл
- Вода — 100 мл
- Яблоко зеленое — 1/2 шт.
- Корица — 1/3 ч. л.
- Мед — 1/2 ч. л. (по желанию)
Приготовление:
- Смешайте хлопья с молоком и водой, варите 7–10 мин на малом огне, помешивая.
- Яблоко натрите на тёрке, добавьте в почти готовую кашу вместе с корицей.
- Дайте настояться под крышкой 5 минут — так каша станет особенно нежной.
Пищевая ценность:
- Калории: 220 ккал
- Белки: 8 г
- Жиры: 4 г
- Углеводы: 38 г (из них 7 г клетчатки)
Почему это идеально для похудения:
- Медленные углеводы из цельных хлопьев усваиваются постепенно.
- Клетчатка из яблока и овсянки улучшает пищеварение.
- Корица снижает тягу к сладкому.
- Белок из молока продлевает сытость.
Секрет: если хотите усилить эффект, замените мед на 2–3 измельчённых финика. А для белкового варианта добавьте 1 ст. л. творога прямо в тарелку — калорийность почти не изменится, а сытность увеличится вдвое. Приятного аппетита и легкого дня!
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