Рецепт для похудения: каша на завтрак. Едим — и вес уходит

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Утро — лучшее время для углеводов, особенно если вы следите за фигурой. Эта каша даст энергию на 3–4 часа и убережет от вредных перекусов до обеда.

Ингредиенты на 1 порцию:

Овсяные хлопья долгой варки — 40 г (4 ст. л.)

Молоко 1,5% — 100 мл

Вода — 100 мл

Яблоко зеленое — 1/2 шт.

Корица — 1/3 ч. л.

Мед — 1/2 ч. л. (по желанию)

Приготовление:

Смешайте хлопья с молоком и водой, варите 7–10 мин на малом огне, помешивая. Яблоко натрите на тёрке, добавьте в почти готовую кашу вместе с корицей. Дайте настояться под крышкой 5 минут — так каша станет особенно нежной.

Пищевая ценность:

Калории: 220 ккал

Белки: 8 г

Жиры: 4 г

Углеводы: 38 г (из них 7 г клетчатки)

Почему это идеально для похудения:

Медленные углеводы из цельных хлопьев усваиваются постепенно.

Клетчатка из яблока и овсянки улучшает пищеварение.

Корица снижает тягу к сладкому.

Белок из молока продлевает сытость.

Секрет: если хотите усилить эффект, замените мед на 2–3 измельчённых финика. А для белкового варианта добавьте 1 ст. л. творога прямо в тарелку — калорийность почти не изменится, а сытность увеличится вдвое. Приятного аппетита и легкого дня!

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