Ребёнок из Коми отсудил у коммунальщиков 90 тысяч рублей

Юный житель города Печоры Республики Коми отсудил у управляющей компании 90 тысяч рублей за моральный ущерб.
Согласно данным краевого управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП), ребёнок играл с друзьями на улице и решил забежать в подъезд, где нога попала в пустоту, которая возникла между перекрытиями. В результате мальчик получил перелом ноги.
Эксперты
Ранее NEWS.ru писал, что генеральный директор столичной управляющей компании Сергей Головань может стать фигурантом уголовного дела. С его разрешения подрядная фирма заживо замуровывала голубей на верхних этажах многоквартирных домов на севере Москвы. Управляющая компания обратилась к подрядчикам для проведения капитального ремонта зданий в районе Западное Дегунино. Требовалось обновить вентиляционные окошки над верхними этажами домов.