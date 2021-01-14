Ребёнок из Коми отсудил у коммунальщиков 90 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/0669892c-5741-11eb-9b1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Юный житель города Печоры Республики Коми отсудил у управляющей компании 90 тысяч рублей за моральный ущерб.

Согласно данным краевого управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП), ребёнок играл с друзьями на улице и решил забежать в подъезд, где нога попала в пустоту, которая возникла между перекрытиями. В результате мальчик получил перелом ноги.

Эксперты выяснили , что он получил травму из-за коммунальщиков, не выполнивших свои обязанности по содержанию дома. В отношении управляющей компании началось исполнительное производство. В итоге ей пришлось выплатить ребёнку 90 тысяч рублей в качестве компенсации.

Ранее NEWS.ru писал, что генеральный директор столичной управляющей компании Сергей Головань может стать фигурантом уголовного дела. С его разрешения подрядная фирма заживо замуровывала голубей на верхних этажах многоквартирных домов на севере Москвы. Управляющая компания обратилась к подрядчикам для проведения капитального ремонта зданий в районе Западное Дегунино. Требовалось обновить вентиляционные окошки над верхними этажами домов.