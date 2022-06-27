Реаниматолог назвал симптомы солнечного удара Реаниматолог Гапонов назвал главные симптомы солнечного удара

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Солнечный удар (тепловой удар)

Главными симптомами солнечного или теплового удара являются слабость, головокружение, головная боль, иногда тошнота, рвота и потеря сознания, заявил в разговоре с NEWS.ru анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов. Врач подчеркнул, что летний зной опасен для всех, независимо от возраста и наличия хронических недугов.

Риски повышаются с возрастом у граждан, страдающих патологиями сердца и сосудов: гипертонией, ишемической болезнью сердца, атеросклерозом, нарушением мозгового кровообращения и другими. Подобные состояния пагубно влияют на компенсаторные возможности — на способность организма приспособиться к вредной среде, добавил эксперт.

В первую очередь необходимо избегать самую жару — все дела делать утром и вечером, днём находиться в помещении. Находясь на улице, носить светлую одежду и особенно — светлые головные уборы. Если нужно долго идти по солнцепёку, лучше взять с собой воды, чтобы и пить при необходимости, и полить на голову, чтобы немного охладиться. Пить надо побольше, так как на жаре с дыханием и потом теряется много жидкости, что также опасно, — рассказал врач.

Гапонов напомнил, что иногда людям становится плохо в общественном транспорте, так что в самые жаркие дни лучше отказаться от поездок или предпочесть автомобиль с кондиционером.

И конечно, важный совет, которым никто не пользуется — не убиваться на даче/огороде, никакой урожай не стоит потерянного здоровья! Тем не менее ежегодно тысячи дачников по всей России съезжаются в приёмные отделения экстренных больниц, — подчеркнул анестезиолог-реаниматолог.

Накануне врач-сомнолог София Черкасова в беседе с NEWS.ru рассказала, что в жаркую погоду у многих людей нарушается режим сна. Чтобы этого не допустить, необходимо соблюдать ряд правил.

Со вторника, 28 июня, в Москве начнётся понижение температуры воздуха. Такой прогноз в интервью ТАСС ранее сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, температура в этот день составит порядка 26–28 градусов тепла, в среду и четверг станет ещё прохладнее — до 24–25 градусов.