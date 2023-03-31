Реабилитолог объяснил, почему сейчас нельзя протезировать Костомарова Реабилитолог Комаров: Костомарова нельзя протезировать из-за несозревших культей

Фото: Shutterstock

У олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова не успели созреть культи для протезирования, заявил NEWS.ru реабилитолог и невролог Александр Комаров. По его словам, на это потребуется от года до двух лет.

Это у молодых ребят, получающих минно-взрывные травмы, культя созревает за полтора месяца и уже готова к протезированию. У Костомарова тут вопрос риторический, — сказал Комаров.

Реабилитолог отметил, что, если Костомарова повезут в Германию, то его должны максимально подготовить, когда все будет стабильно по реологии. Комаров добавил, что само протезирование, подбор и обучение пользованию протезами — это серьезный труд на уровне спорта высоких достижений, олимпийского спорта.

Пока он не сможет регулировать свой внутренний гомеостаз говорить о том, что это [протезирование] безопасно нельзя. Он человек эмоциональный, каждая проблема вызывает депрессию. Пока не будет компенсирована психологическая составляющая, сложно говорить о реабилитации. Маленькая неудача может вызвать дисфорию, — объяснил медик.

Комаров также добавил, что процесс перевозки Костомарова в Германию может вызвать новые тромбы в сосудах. Реабилитолог подчеркнул, что перелет опасен требованиями к постоянной компенсации по гипоксии. Необходимо вести с собой оборудование: кислородные концентраторы, дополнительный кислород.