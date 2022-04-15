Размер штрафа для зацеперов увеличился в 40 раз

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который предусматривает увеличение штрафа для «зацеперов» до 4 тысяч рублей. Зацепинг — это проезд снаружи поездов и трамваев. В данный закон не вносили изменения в течение 20 лет. Ранее размер штрафа составлял 100 рублей.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, — сказано в тексте документе.

Авторы инициативы указывали, что актуальность законопроекта о «зацеперах» заключается в популярности экстремальных поездок среди подростков. Подобный способ передвижения опасен не только для самих правонарушителей, но и пассажиров железнодорожного транспорта.

5 октября 2021 года девушка-зацепер упала с трамвая и попала под колёсную пару в Екатеринбурге. Она умерла до приезда скорой. Происшествие случилось в районе остановки «Улица академика Шварца». По словам очевидца, девушка находилась в компании подростков, которые катались между вагонов.

Глава столичного межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская в июне 2021 года сообщила, что тело молодого человека было найдено на крыше электрички, которая следовала из Монино в Москву. Погибший занимался зацепингом.