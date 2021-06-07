Зацепер погиб на крыше электрички в Москве

https://static.news.ru/photo/fec4d090-c6db-11eb-a406-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тело молодого человека нашли на крыше электрички, которая следовала из Монино в Москву. По предварительным данным, погибший занимался зацепингом, сообщила глава столичного межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская. Об этом пишет НСН.

По её словам, на трупе нашли признаки травмы электричеством.

По предварительным данным, сегодня в утреннее время на крыше электропоезда сообщением Монино — Москва обнаружено тело мужчины 1998 года рождения, увлекавшегося так называемым зацепингом, — подчеркнула она.

Сейчас силовики проводят доследственную проверку.

Также 6 июня пассажирский автобус влетел в столб в Ярославле, в результате чего пострадали 10 человек. ЛиАЗ врезался в столб освещения на Тутаевском шоссе. В автобусе на момент происшествия находились 13 пассажиров и один водитель, все они доставлены в больницу. Известно, что водителю автобуса 54 года. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Ранее в Туве опрокинулся грузовик, перевозивший пассажиров. Пострадал 21 человек, пятеро из которых — дети.