Раскрыты подробности о здоровье экс-клавишника «Дюны» до смерти MK.RU: умерший музыкант Плявин страдал болезнями сердца

Фото: vk.com/b2band

Николай Плявин

MK.RU со ссылкой на собственные источники сообщает, что бывший клавишник группы «Дюна» Николай Плявин, скончавшийся 15 ноября, страдал заболеваниями сердца и почек. По данным издания, музыкант регулярно ездил в больницу на гемодиализ — процедуру по очистке крови, проводимую при острой и хронической почечной недостаточности. В настоящее время точная причина смерти музыканта неизвестна.

MK.RU сообщает, что в августе 2023 года Плявин вызвал бригаду скорой помощи, он пожаловался на приступ удушья, однако от госпитализации отказался. Предполагается, что смерть музыканта наступила в результате сердечного приступа. Тело Плявина отправлено на медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

О смерти бывшего клавишника «Дюны» стало известно утром 16 ноября. Тело музыканта было обнаружено его сыном, который в последний раз связывался с Плявиным 10 ноября. По данным телеканала РЕН ТВ, смерть музыканта наступила день назад. Утверждается, что в последний месяц своей жизни Плявин регулярно жаловался на плохое самочувствие и не мог самостоятельно открыть дверь врачам. В начале ноября он был госпитализирован и провел в больнице все праздники.